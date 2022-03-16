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Сегодня, 07:17

Разыгрывающий «Бруклина» Ирвинг установил рекорд клуба по числу очков в одном матче

Иван Торопцев
Корреспондент
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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг установил рекорд клуба по числу набранных очков в одном матче.

В игре регулярного чемпионата НБА против «Орландо» (150:108) баскетболист набрал 60 очков. Помимо клубного рекорда, Ирвинг также обновил свой личный рекорд по числу очков в одной встрече.

Прежний рекорд принадлежал бывшему защитнику «Нетс» Дерону Уильямсу, он набрал 57 очков в матче против «Шарлотт» (104:101) 4 марта 2012 года.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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