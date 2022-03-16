«Нью-Орлеан» проиграл «Финиксу», «Майами» выиграл у «Детройта»

Читать «СЭ» в

«Финикс» на выезде переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:115. «Санс» одержали вторую победу подряд.

В другой встрече «Майами» на своем паркете переиграл «Детройт» — 105:98. «Пистонз» потерпели четвертое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Детройт» — 105:98 (29:22, 28:29, 11:22, 37:25)

М: Хирро (29), Струс (16), Адебайо (16), Робинсон (12).

Д: Грант (22), Ливерс (16), Бэгли (13), Бей (13).

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 115:131 (29:33, 30:34, 26:31, 30:33)

Н: Джонс (22), Макколлум (21), Валанчюнас (17 + 12 подборов), Хэйс (16).

Ф: Букер (27), Бриджес (20), Макги (19), Эйтон (18).