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Сенатор Техаса приглашает Кайри Ирвинга в «Хьюстон»

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Сенатор США от штата Техас Тед Круз приглашает разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга перейти в состав «Хьюстона».

«Разрешите Кайри Ирвингу играть в домашних матчах. Если «Бруклин» не разрешит Кайри играть, я сделаю предложение ему лично. Кайри, приезжай в Хьюстон, играй за «Рокетс». У нас ты сможешь выходить на паркет.

Он чертовски хороший игрок. Дядя Дрю (прозвище Ирвинга — Прим. «СЭ») сидит на скамейке запасных из-за упрямого демократического театра. Это глупо", — цитирует республиканца Теда Круза The Hill.

Власти Нью-Йорка не допускают Ирвинга к участию в домашних матчах клуба из-за коронавирусных ограничений. В этом сезоне Ирвинг играет исключительно в матчах на выезде. Ранее баскетболист отказался от вакцинации.

В сезоне-2021/22 29-летний разыгрывающий провел 19 матчей. В среднем набирая 27,7 очка и 5,3 ассиста.Сенатор Техаса приглашает Кайри Ирвинга в «Хьюстон»

БК Бруклин Нетс
БК Хьюстон Рокетс
Кайри Ирвинг
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