Разыгрывающий «Бруклина» Симмонс сможет сыграть в четвертом матче с «Бостоном»

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс планирует сыграть в четвертом матче первого раунда плей-офф против «Бостона».

Ожидается, что 25-летний австралиец сможет выйти на паркет на 10-15 минут.

«Все может решиться изо дня в день. У меня было много хороших дней, когда я мог тренироваться. Поэтому мы стараемся, чтобы таких дней стало больше, чтобы я мог вернуться на паркет и играть на высоком уровне. Если я буду в состоянии играть, я буду играть», — цитирует Симмонса ESPN.

Сообщается, что несмотря на позитивные прогнозы, сам баскетболист и главный тренер «Нетс» Стив Нэш не знают, какое влияния на игру может оказать Симмонс, если он все-таки сыграет.

Симмонс в феврале 2022 года перешел в «Бруклин» в результате обмена из «Филадельфии». В сезоне НБА-2021/22 баскетболист не принял участия ни в одном матче.

В конце марта у Симмонса выявили грыжу межпозвоночного диска.

В первом раунде плей-офф Восточной конференции «Бруклин» проигрывает «Бостону» в серии со счетом 0-2.

Четвертый матч серии состоится 26 апреля.