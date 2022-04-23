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Сегодня, 01:29

Эмбиид порвал связку большого пальца правой руки, но намерен продолжать играть

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил травму. По информации The Athletic, у 28-летнего камерунца порвана связка большого пальца правой руки.

Несмотря на повреждение, игрок намерен продолжать играть. Он принимал участие в пятничной тренировке и собирается сыграть в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Торонто».

«Сиксерс» ведут в серии 3-0. Четвертая и, возможно, последняя игра в серии состоится 23 апреля. Начало встречи — 21.00 по московскому времени.

БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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