«Сакраменто» проведет собеседования с двумя претендентами на пост главного тренера

«Сакраменто» проведет собеседования с двумя кандидатами на пост главного тренера — Майком Д'Антони и Марком Джексоном, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Также «Кингз» добились разрешения встретиться с несколькими ассистентами главных тренеров разных клубов, включая Майка Брауна («Голден Стэйт»), Стива Клиффорда («Бруклин»), Дарвина Хэма и Чарльза Ли («Милуоки») и Уилла Харди («Бостон»).

Ранее сообщалось, что руководство «Сакраменто» проинформировало Элвина Джентри, что он больше не является исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Кингз» заняли 12-е место в Западной конференции и не вышли в плей-офф 16-й раз подряд, установив тем самым антирекорд НБА.