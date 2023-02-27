Лилларда проверили на допинг после 71 очка в матче с «Хьюстоном»

Разыгрывающего «Портленда» Дэмиена Лилларда проверили на допинг после матча против «Хьюстона» (131:114) в регулярном чемпионате НБА. Разыгрывающий набрал в этой игре 71 очко и установил личный рекорд.

После матча Лиллард признался, что боится иголок, даже несмотря на множество татуировок на теле.

«Я понимаю, что у меня много татуировок, но когда вам делают забор крови, это другое. Настроение сразу упало ниже плинтуса», — сказал Лиллард.

В матче против «Хьюстона» Лиллард также забросил 13 трехочковых, что является вторым результатом в истории НБА.