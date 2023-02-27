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Сегодня, 12:32

Лиллард обошел Джордана по количеству игр с 60 очками

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Портленда» Дэмиен Лиллард набрал 71 очко в матче против «Хьюстона» (131:114) в регулярном чемпионате НБА. 32-летний баскетболист повторил рекорд сезона и установил личный рекорд.

Для Лилларда это пятая игра за карьеру, в которой он набрал минимум 60 очков. По этому показателю он обошел легенду «Чикаго» Майкла Джордана и защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена — по 4 матча.

Лидируют в этом списке Уилт Чемберлен (32 игры с 60+ очками) и Коби Брайант (6 матчей).

В матче против «Хьюстона» Лиллард также забросил 13 трехочковых, что является вторым результатом в истории НБА.

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Джеймс Харден
Дэмиэн Лиллард
Коби Брайант
Майкл Джордан
Уилт Чемберлен
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Лиллард забросил 13 трехочковых — это второй результат в истории НБА
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