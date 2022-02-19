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Президент «Филадельфии» верит, что у Симмонса были проблемы с психикой

Президент «Филадельфии» рассказал о психических проблемах Симмонса
Евгений Козинов
Корреспондент

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори признался, что верит Бену Симмонсу, который отказывался играть из-за психических проблем. Перед дедлайнов обменов игрока обменяли в «Нетс».

«Я ему верю. С ним действительно что-то происходило. И дело было лишь в том, сможем ли мы заставить его играть за нас. Наши отношения должны были быть лучше. Это моя вина.

Зная, насколько он чувствителен к публичным комментариям, нам стоило быть осторожнее. Важно внимательнее относиться к больным местам игроков", — приводит ESPN слова Мори.

В четверг, 10 февраля, стало известно, что «Филадельфия» подпишет Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа в обмен на Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика в первом раунде.

БК Бруклин Нетс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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