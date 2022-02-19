Разыгрывающий защитник «Милуоки» Яннис Адетокунбо считает, что Джеймс Харден изменит «Филадельфию». Вчера «Бакс» проиграли «Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА (120:123).

«Очевидно, что с Джеймсом Харденом это будет другая команда. В плей-офф у них будет Харден. Мы должны уметь защищаться против него. В первый раз, когда играли против «Сиксерс», Эмбиид и Джеймс Харден не играли», — цитирует USA Today Янниса.