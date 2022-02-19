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Сегодня, 03:10

«С Харденом это будет другая команда». Адетокунбо — о матче с «Филадельфией»

Адетокунбо прокомментировал переход Хардена в «Филадельфию»
Евгений Козинов
Корреспондент

Разыгрывающий защитник «Милуоки» Яннис Адетокунбо считает, что Джеймс Харден изменит «Филадельфию». Вчера «Бакс» проиграли «Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА (120:123).

«Очевидно, что с Джеймсом Харденом это будет другая команда. В плей-офф у них будет Харден. Мы должны уметь защищаться против него. В первый раз, когда играли против «Сиксерс», Эмбиид и Джеймс Харден не играли», — цитирует USA Today Янниса.

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