Появилось видео, как Леброн Джеймс установил рекорд по количеству набранных очков в НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 38 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» (130:133).

Теперь на счету 38-летнего американца 38 390 очков. Он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, который за свою карьеру набрал 38 387 очков.

Последние очки в регулярном чемпионате НБА Абдул-Джаббар набрал 24 апреля 1989 года, когда Леброну было только 4,5 года.

Свои первые очки в НБА Джеймс набрал 30 октября 2003 года. Таким образом, ему потребовалось 19,5 лет, чтобы побить рекорд.