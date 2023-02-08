Леброн о рекорде по количеству очков в НБА: «Я и во сне не мог представить себе подобного»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал то, что установил новый рекорд НБА по количеству очков за карьеру (38 390).

Джеймс превзошел достижение бывшего центрового «Лейкерс» Абдул-Джаббара (38387 очков) на домашнем матче против «Оклахомы-Сити Тандер» (130:133).

«Я хочу сказать спасибо болельщикам «Лейкерс». Вы, ребята, единственные в своем роде. Возможность находиться в присутствии такой великой легенды, как Карим, значит для меня очень много. Это очень почетно. Пожалуйста, аплодируйте стоя капитану, моей прекрасной жене, дочери, двум моим мальчикам, моим друзьям. Всем, кто когда-либо был частью этого забега со мной в течение последних 20 с лишним лет. Хочу сказать вам огромное спасибо, потому что без вас я не был бы собой.

НБА, Адам Сильвер, покойный великий Дэвид Стерн, я благодарю вас за то, что позволили мне быть частью того, о чем я всегда мечтал. Я и во сне не мог представить себе подобного», — приводит слова Джеймса ESPN.

Свои первые очки в НБА Леброн набрал 30 октября 2003 года. Таким образом, ему потребовалось 19,5 года, чтобы побить рекорд.