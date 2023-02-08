«Лейкерс» уступили «Оклахоме», Леброн набрал 38 очков

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА дома уступили «Оклахоме» со счетом 130:133.

Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Леброн Джеймс, набравший 38 очков. Также 38-летний американец набрал 38 390 очков и побил рекорд НБА.

После этого матча «Лейкерс» с 25 победами занимают 13-е место в Западной конференции, «Оклахома» с 26 победами — на 11-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Оклахома» — 130:133 (34:36, 32:40, 33:28, 31:29)

8 февраля. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».