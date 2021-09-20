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Певица Адель сообщила о романе с одним из самых влиятельных агентов в НБА

10:09
Адель. Фото Instagram
Адель. Фото Instagram

Известная певица Адель в своем Instagram подтвердила роман с одним из влиятельнейших спортивных агентов в США Ричем Полом.

Британка опубликовала пост с тремя фотографиями, на последней из которых она была снята с Полом. Пост она прокомментировала эмодзи в виде сердца.

Впервые певица и агент были замечены вместе в июле на матче финала плей-офф НБА между «Милуоки» и «Финиксом».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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