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«Портленд» уступил «Клипперс», Макколлум набрал 29 очков

8 августа 2020, 22:47

«Клипперс» взял верх над «Портлендом» в матче регулярного сезона НБА — 122:117. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Блейзерс» Си Джей Макколлум, набравший 29 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «ЛА Клипперс» — 117:122 (37:34, 38:35, 21:26, 21:27)

П: Макколлум (29), Лиллард (22), Трент (22), Энтони (21), Нуркич (10 + 13 подборов).

К: П. Джордж (21), Шэмет (19), Р. Джексон (17), Моррис (15), Дж. Грин (13), Л. Уильямс (12), Зубац (9 + 12 подборов).

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