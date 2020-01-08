«Портленд» обыграл «Торонто», «Кливленд» уступил «Детройту»
05:39
«Торонто» (24-13) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Портленду» (16-22) — 99:101. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кармело Энтони, набравший 28 очков.
В параллельной встрече «Кливленд» (10-27) проиграл «Детройту» (14-24) — 113:115. Центровой гостей Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 23 очков и 20 подборов.
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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