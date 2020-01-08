Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Портленд» обыграл «Торонто», «Кливленд» уступил «Детройту»

05:39
Теги:

«Торонто» (24-13) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Портленду» (16-22) — 99:101. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кармело Энтони, набравший 28 очков.

В параллельной встрече «Кливленд» (10-27) проиграл «Детройту» (14-24) — 113:115. Центровой гостей Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 23 очков и 20 подборов.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир