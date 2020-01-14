«Портленд» обыграл «Шарлотт», «Лейкерс» разгромил «Кливленд»

«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке обыграл «Шарлотт» со счетом 115:112.

Самым результативным в матче стал защитник хозяев Си Джей Макколлум, набравший 27 очков. Кармело Энтони покинул площадку с 15 очками.

«Портленд» прервал серию из двух поражений и с 16 победами расположился на 11-м месте на Западе. «Шарлотт» с четырьмя поражениями подряд идет на девятой строчке на Востоке, имея 15 побед.

В других матчах «Сакраменто» уступил «Орландо» со счетом 112:114, а «Лейкерс» обыграл «Кливленд» (128:99).

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Шарлотт» — 115:112 (25:26, 37:20, 29:43, 24:23)

14 января.

«Сакраменто» — «Орландо» — 112:114 (25:33, 27:32, 33:21, 27:28)

14 января.

«ЛА Лейкерс» — «Кливленд» — 128:99 (21:27, 26:21, 37:22, 44:29)

14 января.