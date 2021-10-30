«Сакраменто» переиграл «Нью-Орлеан»
«Нью-Орлеан» проиграл «Сакраменто» (109:113) в матче регулярного чемпионата НБА. «Кингз» одержали вторую победу кряду. «Пеликанс» потерпели второе поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 109:113 (26:33, 22:26, 24:18, 37:36)
Н: Валанчюнас (24 + 13 подборов), Ингрэм (22), Грэм (16).
С: Фокс (23), Холмс (21), Хилд (20), Барнс (18 + 12 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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