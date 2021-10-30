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«Сакраменто» переиграл «Нью-Орлеан»

05:43
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«Нью-Орлеан» проиграл «Сакраменто» (109:113) в матче регулярного чемпионата НБА. «Кингз» одержали вторую победу кряду. «Пеликанс» потерпели второе поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 109:113 (26:33, 22:26, 24:18, 37:36)

Н: Валанчюнас (24 + 13 подборов), Ингрэм (22), Грэм (16).

С: Фокс (23), Холмс (21), Хилд (20), Барнс (18 + 12 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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