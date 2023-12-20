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40 очков Дюранта не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Портлендом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Портленд» дома обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:104.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Дюрант, набравший 40 очков. Лучшим у «Портленда» был Анферни Саймонс (23 очка, 7 передач и 3 подбора).

«Финикс» занимает десятое место в Западной конференции НБА после 27 матчей. «Портленд» после 26 игр идет 13-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Финикс» — 109:104 (20:36, 29:25, 38:20, 22:23)

20 декабря. Портленд. Moda Center.

Баскетбол
НБА
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
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