40 очков Дюранта не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Портлендом»
«Портленд» дома обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:104.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Дюрант, набравший 40 очков. Лучшим у «Портленда» был Анферни Саймонс (23 очка, 7 передач и 3 подбора).
«Финикс» занимает десятое место в Западной конференции НБА после 27 матчей. «Портленд» после 26 игр идет 13-м на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Финикс» — 109:104 (20:36, 29:25, 38:20, 22:23)
20 декабря. Портленд. Moda Center.
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