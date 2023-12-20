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«Милуоки» обыграл «Сан-Антонио». Адетокунбо оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:119. «Бакс» одержали пятую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал Дэмиан Лиллард, набравший 40 очков в составе победителей.

В другом матче «Нью-Орлеан» на своем паркете проиграл «Мемфису» — 113:115.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 113:115 (21:25, 39:16, 27:36, 26:38)

Н: Ингрэм (34), Валанчюнас (22 + 14 подборов), Макколлум (18), Уильямсон (13).

М: Морант (34), Джарен Джексон (24), Бэйн (21).

«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 132:119 (44:26, 28:33, 35:26, 25:34)

М: Лиллард (40), Портис (23 + 10 подборов), Миддлтон (17), Б. Лопес (14), Я. Адетокунбо (11 + 15 подборов + 16 передач).

С: К. Джонсон (28 + 10 подборов), Коллинз (24), Васселл (15), Джонс (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Сан-Антонио Спёрс
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