«Милуоки» обыграл «Сан-Антонио». Адетокунбо оформил трипл-дабл
«Милуоки» переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:119. «Бакс» одержали пятую победу подряд.
Самым результативным игроком встречи стал Дэмиан Лиллард, набравший 40 очков в составе победителей.
В другом матче «Нью-Орлеан» на своем паркете проиграл «Мемфису» — 113:115.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 113:115 (21:25, 39:16, 27:36, 26:38)
Н: Ингрэм (34), Валанчюнас (22 + 14 подборов), Макколлум (18), Уильямсон (13).
М: Морант (34), Джарен Джексон (24), Бэйн (21).
«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 132:119 (44:26, 28:33, 35:26, 25:34)
М: Лиллард (40), Портис (23 + 10 подборов), Миддлтон (17), Б. Лопес (14), Я. Адетокунбо (11 + 15 подборов + 16 передач).
С: К. Джонсон (28 + 10 подборов), Коллинз (24), Васселл (15), Джонс (14).