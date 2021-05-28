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«Лейкерс» вышел вперед в серии с «Финиксом»

07:57
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«Лейкерс» переиграл «Финикс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА (109:95). Счет в серии 2-1 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

Следующая игра состоится 30 мая.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Лейкерс» — «Финикс» — 109:95 (27:28, 16:12, 33:23, 33:32)

Л: Дэвис (34 + 11 подборов), Джеймс (21), Шредер (20).

Ф: Эйтон (22 + 11 подборов), Букер (19), Пэйн (15).

Счет в серии: 2-1

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