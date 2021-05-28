«Лейкерс» вышел вперед в серии с «Финиксом»
«Лейкерс» переиграл «Финикс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА (109:95). Счет в серии 2-1 в пользу команды из Лос-Анджелеса.
Следующая игра состоится 30 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третий матч
«Лейкерс» — «Финикс» — 109:95 (27:28, 16:12, 33:23, 33:32)
Л: Дэвис (34 + 11 подборов), Джеймс (21), Шредер (20).
Ф: Эйтон (22 + 11 подборов), Букер (19), Пэйн (15).
Счет в серии: 2-1
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю