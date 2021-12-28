Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

39 очков Хардена помогли «Бруклину» победить «Клипперс»

08:57
Теги:

«Бруклин» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Клипперс» со счетом 124:108.

Самым результативным стал защитник «Нетс» Джеймс Харден, набравший 39 очков.

«Бруклин» занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Клипперс» — пятые на «Западе».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Великий матч Федорова: 25 лет назад он забил пять голов «Вашингтону» и установил суперрекорд НХЛ
Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-2
0