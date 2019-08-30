Полиция выдала ордер на арест Казинса. Он угрожал матери своего ребенка

Полиция американского города Мобил выдала ордер на арест форварда «Лейкерс» Демаркуса Казинса, сообщает USA Today. Его обвиняют в домашнем насилии. В сети появилась аудиозапись телефонного разговора Казинса с матерью своего сына Кристи Уэст. Девушка запретила баскетболисту взять ребенка на его свадьбу с Морис Лэнг. 29-летний спортсмен пришел в ярость и угрожал, что застрелит ее.

Инцидент произошел 23 августа, за день до свадьбы Казинса.

В августе Казинс получил второй подряд разрыв крестообразных связок, из-за чего пропустит большую часть сезона. Ранее он получил похожую травму еще во времена выступления за «Голден Стейт» в 2018 году.