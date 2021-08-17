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Патрик Беверли перейдет из «Мемфиса» в «Миннесоту»

18:24
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«Мемфис» отдаст разыгрывающего Патрика Беверли в «Миннесоту» в обмен на атакующего защитника Джарретта Калвера и тяжелого форварда Хуана Эрнангомеса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Гриззлиз» ранее приобрели Беверли у «Клипперс» в обмен на защитника Эрика Бледсоу, получив также опытного разыгрывающего Рэджона Рондо и молодого центрового Дэниэла Отуру.

33-летний Беверли провел в «Клипперс» четыре сезона. В прошлом регулярном чемпионате Патрик из-за травм смог сыграть лишь в 37 встречах, он набирал в среднем 7,5 очка и 3,2 подбора.

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Иван Шитик все материалы автора

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