Патрик Беверли перейдет из «Мемфиса» в «Миннесоту»
«Мемфис» отдаст разыгрывающего Патрика Беверли в «Миннесоту» в обмен на атакующего защитника Джарретта Калвера и тяжелого форварда Хуана Эрнангомеса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«Гриззлиз» ранее приобрели Беверли у «Клипперс» в обмен на защитника Эрика Бледсоу, получив также опытного разыгрывающего Рэджона Рондо и молодого центрового Дэниэла Отуру.
33-летний Беверли провел в «Клипперс» четыре сезона. В прошлом регулярном чемпионате Патрик из-за травм смог сыграть лишь в 37 встречах, он набирал в среднем 7,5 очка и 3,2 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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