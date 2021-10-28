«Орландо» проиграл «Шарлотт»
«Орландо» проиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:120.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Шарлотт» — 111:120 (31:31, 30:33, 32:27, 18:29)
О: Энтони (24), Картер (20 + 10 подборов), Росс (18).
Ш: Бриджес (31), Хэйворд (24), Макдэниэлс (16).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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