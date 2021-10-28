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«Орландо» проиграл «Шарлотт»

04:41

«Орландо» проиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:120.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Шарлотт» — 111:120 (31:31, 30:33, 32:27, 18:29)

О: Энтони (24), Картер (20 + 10 подборов), Росс (18).

Ш: Бриджес (31), Хэйворд (24), Макдэниэлс (16).

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Евгений Козинов все материалы автора
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