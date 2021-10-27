Травма Йокича оказалась несерьезной
Главный тренер «Денвера» Майк Малоун рассказал о состоянии центрового Николы Йокича, получившего травму колена в матче с «Ютой» (110:122).
«Он сказал, что чувствует слабость, поэтому я решил убрать его с площадки. Не думаю, что у Николы серьезное повреждение, пока не уверен, что ему нужно дополнительное обследование. Иногда мне приходится принимать решения ради блага Николы, не было смысла выпускать его на вторую половину встречи, чтобы он усугубил травму», — приводит ESPN слова Малоуна.
Йокич набрал 24 очка, а также сделал 6 подборов и 6 ассистов в матче с «Ютой». Серб получил травму в конце второй четверти и не смог продолжить встречу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32483194/denver-nuggets-say-nikola-jokic-return-vs-utah-jazz-right-knee-contusion
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