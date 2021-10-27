Травма Йокича оказалась несерьезной

Главный тренер «Денвера» Майк Малоун рассказал о состоянии центрового Николы Йокича, получившего травму колена в матче с «Ютой» (110:122).

«Он сказал, что чувствует слабость, поэтому я решил убрать его с площадки. Не думаю, что у Николы серьезное повреждение, пока не уверен, что ему нужно дополнительное обследование. Иногда мне приходится принимать решения ради блага Николы, не было смысла выпускать его на вторую половину встречи, чтобы он усугубил травму», — приводит ESPN слова Малоуна.

Йокич набрал 24 очка, а также сделал 6 подборов и 6 ассистов в матче с «Ютой». Серб получил травму в конце второй четверти и не смог продолжить встречу.