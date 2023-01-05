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«Орландо» переиграл «Оклахому». Гилджес-Александер набрал 33 очка

«Орландо» переиграл «Оклахому» в матче НБА
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Орландо» переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:115. «Мэджик» прервали неудачную серию из трех поражений.

В других встречах «Шарлотт» на своем паркете проиграл «Мемфису» (107:131), «Кливленд» обыграл «Финикс» (90:88).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Мемфис» — 107:131 (26:40, 21:36, 26:26, 34:29)

Ш: Болл (23 + 12 передач), Розир (21), Макдэниэлс (16), Вашингтон (15).

М: Морант (23), Бэйн (19 + 10 подборов), Брукс (18), Джарен Джексон (17).

«Кливленд» — «Финикс» — 90:88 (15:14, 18:29, 26:21, 31:24)

К: Митчелл (21), Леверт (21), Нето (13), Осман (12).

Ф: Пол (25), Эйтон (15 + 18 подборов), Шэмет (14).

«Орландо» — «Оклахома-Сити» — 126:115 (31:28, 39:25, 25:35, 31:27)

Ор: Банкеро (25), Харрис (18), Росс (18).

Ок: Гилджес-Александер (33), Гидди (16), Дорт (13), Джо (13).

БК Кливленд Кавальерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Орландо Мэджик
БК Финикс Санс
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
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