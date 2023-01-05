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Сегодня, 04:37

НБА показала 100 лучших данков 2022 года

Евгений Козинов
Корреспондент
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на официальном YouTube-канале опубликовала новый ролик, в котором собрала 100 лучших бросков сверху в 2022 году.

Автором самого эффектного данка прошлого года был признан форвард «Денвера» Аарон Гордон, который в матче с «Финиксом» положил мяч в корзину сверху и снес при этом соперника.

Также в подборку попали Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джейлен Браун («Бостон»), Джа Морант («Мемфис») и Эндрю Уиггинс («Мемфис»).

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