НБА показала 100 лучших данков 2022 года

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на официальном YouTube-канале опубликовала новый ролик, в котором собрала 100 лучших бросков сверху в 2022 году.

Автором самого эффектного данка прошлого года был признан форвард «Денвера» Аарон Гордон, который в матче с «Финиксом» положил мяч в корзину сверху и снес при этом соперника.

Также в подборку попали Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джейлен Браун («Бостон»), Джа Морант («Мемфис») и Эндрю Уиггинс («Мемфис»).