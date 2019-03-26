"Орландо" одержал пятую победу подряд, обыграв "Филадельфию"

"Орландо" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:98. Самым результативным игроком стал центровым Никола Вучевич, который сделал дабл-дабл - 28 очков и 11 подборов.

Команда одержала пятую победу подряд. "Мэджик" сравнялись с "Майами" в борьбе за восьмое место в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Филадельфия" - 119:98 (31:31, 26:29, 32:17, 30:21)

О: Вучевич (28+11 подборов), Фурнье (24), Картер-Уильмс (15).

Ф: Эмбиид (20+10 подборов), Харрис (15), Батлер (13).