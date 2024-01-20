Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:45

«Филадельфия» победила «Орландо». Эмбиид набрал 36 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Орландо» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:124."Сиксерс" одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Джоэл Эмбиид, который набрал 36 очков.

В другой встрече «Шарлотт» дома выиграл у «Сан-Антонио» — 124:120. «Сперс» потерпели четвертое подряд поражение.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Сан-Антонио» — 124:120 (34:32, 32:26, 31:27, 27:35)

Ш: Болл (28), Миллер (24), Бриджес (23), Вашингтон (20), Розир (17).

С: К. Джонсон (25), Васселл (17), Джонс (16), Коллинз (16).

«Орландо» — «Филадельфия» — 109:124 (34:32, 26:36, 16:21, 33:35)

О: Картер (25 + 11 подборов), Саггс (16), Банкеро (14).

Ф: Эмбиид (36), Макси (32), Убре (15), Харрис (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Орландо Мэджик
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Шарлотт Хорнетс
Сан-Антонио Спёрс
0
Читайте также
Медведев отыгрался с 0-2 по сетам и вышел в третий круг Australian Open
Чемпион Европы из России будет выступать за Узбекистан. Он устанавливал рекорды мира и живет в США
Артиллерия ВДВ уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра
Американские законодатели назвали ядерное оружие США опасно устаревшим
«РИА Новости» сообщило об ударе ВС РФ по украинским комплексам ПВО в Одессе
В США заметили тревожную деталь в поведении Зеленского
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Попович — резко ответил журналисту после поражения: «Равная игра? Что ты принимал?»

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» переиграть «Бостон»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости