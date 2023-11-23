Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:36

«Орландо» переиграл «Денвер». Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Орландо» на своем паркете переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:119. «Мэджик» одержали пятую победу подряд.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 30 очков, 13 подборов и 12 передач.

В другой встрече «Шарлотт» выиграл у «Вашингтона» — 117:114. «Уизардс» потерпели седьмое поражение подряд.
НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 117:114 (21:24, 28:32, 29:35, 39:23)

Ш: Болл (34 + 13 передач), Бриджес (33 + 10 подборов), Миллер (15), Уильямс (11 + 15 подборов).

В: Кузма (28 + 10 передач), Пул (24), Гэффорд (15 + 16 подборов), Джонс (13), Авдия (13).

«Орландо» — «Денвер» — 124:119 (28:28, 28:34, 26:26, 42:31)

О: Ф. Вагнер (27), Банкеро (23), Энтони (20), Инглс (12), М. Вагнер (12).

Д: Йокич (30 + 13 подборов + 12 передач), Портер (25), Гордон (15 + 10 подборов), Джексон (14), К. Браун (13).

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Денвер Наггетс
БК Орландо Мэджик
БК Шарлотт Хорнетс
0
Читайте также
Украинская гимнастка извинилась за слова о Польше после возбужденного дисциплинарного дела
Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Бойцы ВДВ уничтожили бронемашину ВСУ при помощи ПТРК «Корнет»
В Турции указали на отсутствие мотивации у ВСУ для борьбы с РФ
В США рассказали о трудном для Германии выборе из-за Украины
Пхеньян объявил о возобновлении ранее приостановленных военных мер
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эмбиид пропустит матч с «Миннесотой»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости