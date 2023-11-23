«Сан-Антонио» проиграл «Клипперс». Вембаньяма оформил дабл-дабл

«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:109. Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 22 очка и 15 подборов.

В других встречах «Индиана» проиграла «Торонто» (131:132), «Майами» обыграл «Кливленд» (129:96), «Бостон» победил «Милуоки» (119:116), «Атланта» в овертайме переиграла «Бруклин» (147:145 ОТ), «Оклахома» выиграла у «Чикаго» (116:102), «Миннесота» оказалась сильнее «Филадельфии» (112:99), «Хьюстон» одолел «Мемфис» (111:91).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Торонто» — 131:132 (35:27, 30:41, 36:32, 30:32)

И: Халибертон (33 + 16 передач), Хилд (31), Тернер (17), Топпин (16).

Т: Сиакам (36 + 10 подборов), Шредер (26), Барнс (20 + 12 подборов).

«Кливленд» — «Майами» — 96:129 (26:37, 29:32, 24:32, 17:28)

К: Портер (16), Гарлэнд (14), Э. Мобли (13 + 10 подборов), Леверт (12).

М: Лаури (28), Хакес (22), Ричардсон (14), Робинсон (14).

«Бостон» — «Милуоки» — 119:116 (29:17, 38:36, 27:26, 25:37)

Б: Браун (26), Тейтум (23 + 11 подборов), Порзингис (21), Уайт (13).

М: Б. Лопес (28), Лиллард (27), Я. Адетокунбо (21 + 13 подборов), Миддлтон (12).

«Атланта» — «Бруклин» — 147:145 ОТ (45:33, 32:34, 23:28, 31:36, 16:14)

А: Янг (45), Хантер (25 + 11 подборов), Мюррэй (20), Богданович (14).

Б: Бриджес (45 + 10 подборов), Динуидди (26 + 12 передач), К. Джонсон (23), Клэкстон (22 + 11 подборов).

«Сан-Антонио» — «ЛА Клипперс» — 102:109 (14:26, 34:28, 22:28, 32:27)

С: Вембаньяма (22 + 15 подборов), Сохан (19), Васселл (18), Коллинз (16).

К: Леонард (26), Джордж (24), Харден (16).

«Оклахома» — «Чикаго» — 116:102 (26:14, 24:25, 34:38, 32:25)

О: Гилджес-Александер (40 + 12 передач), Джо (20), Холмгрен (18 + 13 подборов).

Ч: Дерозан (25), Уайт (23), Вучевич (16 + 12 подборов), Карузо (12).

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 117:112 (32:30, 32:20, 29:29, 24:33)

Н: Уильямсон (25), Ингрэм (23), Валанчюнас (15 + 11 подборов), Хоукинс (13).

С: Фокс (26), Сабонис (23), Барнс (22), Лайлс (12).

«Миннесота» — «Филадельфия» — 112:99 (37:20, 20:29, 34:30, 21:20)

М: Эдвардс (31), Таунс (23 + 11 подборов), Гобер (13 + 11 подборов), Рид (13).

Ф: Макси (16), Мелтон (16), М-с Моррис (16), Харрис (15).

«Хьюстон» — «Мемфис» — 111:91 (21:28, 24:18, 29:22, 37:23)

Х: Грин (34), Смит (18), Ванвлит (16), Брукс (13).

М: Бэйн (23), Джарен Джексон (23), З. Уильямс (13).