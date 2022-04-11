Определились участники плей-офф НБА от Восточной конференции
В ночь на 11 апреля завершились заключительные матчи регулярного чемпионата НБА среди команд Восточной конференции.
Таким образом, определились все участники плей-офф «Востока». Первые 6 команд прошли в первый раунд, команды с 7-го по 10-е место разыграют две путевки.
1. «Майами»;
2. «Бостон»;
3. «Милуоки»;
4. «Филадельфия»;
5. «Торонто»;
6. «Чикаго».
7. «Кливленд»;
8. «Бруклин»;
9. «Атланта»;
10. «Шарлотт».
Команды, которые не попали в плей-офф: «Никс», «Вашингтон», «Индиана», «Детройт» и «Орландо».
Новости