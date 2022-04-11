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Сегодня, 06:20

Определились участники плей-офф НБА от Восточной конференции

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
11 апреля. «Орландо» — «Майами» — 125:111.
Фото USA Today Sports

В ночь на 11 апреля завершились заключительные матчи регулярного чемпионата НБА среди команд Восточной конференции.

Таким образом, определились все участники плей-офф «Востока». Первые 6 команд прошли в первый раунд, команды с 7-го по 10-е место разыграют две путевки.

1. «Майами»;

2. «Бостон»;

3. «Милуоки»;

4. «Филадельфия»;

5. «Торонто»;

6. «Чикаго».

7. «Кливленд»;

8. «Бруклин»;

9. «Атланта»;

10. «Шарлотт».

Команды, которые не попали в плей-офф: «Никс», «Вашингтон», «Индиана», «Детройт» и «Орландо».

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