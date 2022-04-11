Трипл-дабл Ривза помог «Лейкерс» обыграть в овертайме «Денвер»

«Лейкерс» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА обыграли в овертайме «Денвер» со счетом 146:141.

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Лос-Анджелеса Малик Монк, набравший 41 очко. Его партнер по команде Остин Ривз набрал 31 очко, а также сделал 16 подборов и 10 передач.

После этого матча «Лейкерс» с 33 победами заняли 11-е место в Западной конференции, «Денвер» с 48 победами — на шестой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 130:120 (28:29, 31:30, 38:23, 33:38)

«Денвер» — «ЛА Лейкерс» — 141:146 ОТ (33:36, 36:33, 39:26, 27:40, 6:11)

«ЛА Клипперс» — «Оклахома» — 138:88 (39:18, 27:33, 29:16, 43:21)

«Миннесота» — «Чикаго» — 120:124 (21:33, 26:37, 40:27, 33:27)

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 107:128 (26:27, 22:41, 28:21, 31:39)

«Портленд» — «Юта» — 80:111 (19:16, 21:36, 16:26, 24:33)

«Финикс» — «Сакраменто» — 109:116 (24:33, 27:34, 26:19, 32:30)

11 апреля