Оладипо успешно перенес операцию по поводу травмы колена

Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладипо успешно перенес операцию на левом колене, сообщает ESPN. В этом сезоне он больше не сыграет.

30-летнему американцу восстановили связку надколенника в суставе. Точные сроки восстановления станут известны после повторного обследования.

Оладипо получил травму в третьем матче первого раунда плей-офф НБА против «Милуоки». «Хит» выиграли серию и вышли во второй раунд.

У защитника есть опция на следующий сезон в размере 9,5 миллиона долларов.