Оладипо успешно перенес операцию по поводу травмы колена
Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладипо успешно перенес операцию на левом колене, сообщает ESPN. В этом сезоне он больше не сыграет.
30-летнему американцу восстановили связку надколенника в суставе. Точные сроки восстановления станут известны после повторного обследования.
Оладипо получил травму в третьем матче первого раунда плей-офф НБА против «Милуоки». «Хит» выиграли серию и вышли во второй раунд.
У защитника есть опция на следующий сезон в размере 9,5 миллиона долларов.
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