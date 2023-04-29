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29 апреля, 07:13

Оладипо успешно перенес операцию по поводу травмы колена

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виктор Оладипо.
Фото USA Today Sports

Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладипо успешно перенес операцию на левом колене, сообщает ESPN. В этом сезоне он больше не сыграет.

30-летнему американцу восстановили связку надколенника в суставе. Точные сроки восстановления станут известны после повторного обследования.

Оладипо получил травму в третьем матче первого раунда плей-офф НБА против «Милуоки». «Хит» выиграли серию и вышли во второй раунд.

У защитника есть опция на следующий сезон в размере 9,5 миллиона долларов.

баскетбол
НБА
БК Майами Хит
Виктор Оладипо
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