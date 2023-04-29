Бикерстафф останется главным тренером «Кливленда»

Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф не покинет свой пост после вылета команды в первом раунде плей-офф НБА, сообщает ESPN.

Во время пресс-конференции в пятницу президент «Кливленда» по баскетбольным операциям Коби Олтмен поддержал специалиста: «Прекратите спекуляции. Джей Би остается. Мы уважаем и поддерживаем то, что он сделал».

В четверг, 27 апреля, «Кливленд» проиграл «Нью-Йорку» в четвертом матче серии и вылетел из плей-офф — 1-4.