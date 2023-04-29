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29 апреля, 06:45

Бикерстафф останется главным тренером «Кливленда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джей Би Бикерстафф.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф не покинет свой пост после вылета команды в первом раунде плей-офф НБА, сообщает ESPN.

Во время пресс-конференции в пятницу президент «Кливленда» по баскетбольным операциям Коби Олтмен поддержал специалиста: «Прекратите спекуляции. Джей Би остается. Мы уважаем и поддерживаем то, что он сделал».

В четверг, 27 апреля, «Кливленд» проиграл «Нью-Йорку» в четвертом матче серии и вылетел из плей-офф — 1-4.

НБА
БК Кливленд Кавальерс
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