«Оклахома» обыграла «Юту». Холмгрен оформил дабл-дабл
«Оклахома» переиграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:107. «Тандер» одержали третью победу подряд.
Центровой Чет Холмгрен стал самым результативным игроком встречи — 35 очков и 14 подборов.
«Оклахома» с результатом 48-20 лидирует в Западной конференции. «Юта» идет на 12-й строчке — 29-40.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома-Сити» — «Юта» — 119:107 (31:25, 22:29, 29:26, 37:27)
О: Холмгрен (35 + 14 подборов), Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (18).
Ю: Секстон (25), Коллинз (16), Хендрикс (12).
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