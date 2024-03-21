«Бостон» выиграл у «Милуоки» и продлил победную серию

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«Бостон» на своем паркете переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:119. «Селтикс» одержали седьмую победу подряд.

В другой встрече «Торонто» потерпел поражение от «Сакраменто» — 89:123.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Милуоки» — 122:119 (33:28, 36:28, 32:27, 21:36)

Б: Тейтум (31), Уайт (23), Браун (21), Притчард (19), Порзингис (17).

М: Лиллард (32), Портис (24 + 15 подборов), Миддлтон (22).

«Торонто» — «Сакраменто» — 89:123 (27:32, 18:36, 20:31, 24:24)

Т: Трент (18), Агбаджи (13), Нвора (13).

С: Фокс (20), Монк (17), Барнс (16), Дуарте (14).