«Оклахома» проиграла «Голден Стэйт», «Финикс» обыграл «Чикаго»

«Оклахома» проиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:110. «Уорриорз» одержали девятую победу кряду.

В другой встрече «Финикс» обыграл «Чикаго» — 127:124. «Санс» одержали вторую победу подряд, «Буллз» проиграли второй раз кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Финикс» — 124:127 (29:36, 20:31, 34:35, 41:25)

Ч: Дерозан (38), Лавин (32), Вучевич (13 + 12 подборов), Уайт (13).

Ф: Букер (38), Пол (19 + 11 передач), Макги (16), Бриджес (15).

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 98:110 (23:20, 23:36, 26:29, 26:25)

О: Дорт (26), Бэйзли (20), Гидди (16 + 11 подборов).

Г: Томпсон (21), Карри (18 + 10 передач), Куминга (16), Уиггинс (15).