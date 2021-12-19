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«Оклахома» победила «Клипперс» благодаря трехочковому на последней секунде

06:24
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«Оклахома» обыграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Лугенц Дорт, набравший 29 очков.

Баскетболист «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александр принес своей команде победу трехочковым броском на последней секунде четвертой четверти.

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «Клипперс» — 104:103 (24:19, 33:33, 24:27, 23:24)

О: Дорт (29), Гилджес-Александр (18), Тре Манн (11)

К: Кеннард (27), Теренс Манн (18), Джексон (16 + 10 передач)

19 декабря. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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