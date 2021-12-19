«Оклахома» победила «Клипперс» благодаря трехочковому на последней секунде
«Оклахома» обыграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:103.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Лугенц Дорт, набравший 29 очков.
Баскетболист «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александр принес своей команде победу трехочковым броском на последней секунде четвертой четверти.
THE STEPBACK FROM SHAI ?@okcthunder get the win after the SGA #TissotBuzzerBeater! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/k7nCKnWmLn— NBA (@NBA) December 19, 2021
НБА
Регулярный сезон
«Оклахома» — «Клипперс» — 104:103 (24:19, 33:33, 24:27, 23:24)
О: Дорт (29), Гилджес-Александр (18), Тре Манн (11)
К: Кеннард (27), Теренс Манн (18), Джексон (16 + 10 передач)
19 декабря. Оклахома-Сити. «Paycom Center».
Методология
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