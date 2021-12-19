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«Орландо» обыграл «Бруклин» и прервал серию из 7 поражений подряд

06:13
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«Орландо» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:93.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Пэтти Миллс, набравший 23 очка.

В параллельных матчах «Бостон» выиграл у «Нью-Йорка», а «Голден Стэйт» уступил «Торонто».

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 114:107 (32:18, 30:29, 24:41, 28:19)

Б: Ричардсон (27), Тэйтум (25), Браун (23)

Н: Фурнье (32), Уокер (29), Рэндл (20)

19 декабря. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Бруклин» — «Орландо» — 93:100 (17:26, 27:24, 22:24, 27:26)

Б: Миллс (23), Дьюк (18 + 14 подборов), Гриффин (17)

О: Лопес (20 + 10 подборов), Харрис (17), Океке (15)

19 декабря. Бостон. «TD Garden».

«Торонто» — «Голден Стэйт» — 119:100 (31:18, 32:24, 33:27, 23:31)

Т: Ванвлит (27 + 12 передач), Барнс (21), Ачиува (17)

Г: Куминга (26), Ли (14), Пэйтон (13)

19 декабря. Торонто. «Scotiabank Arena».

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Иван Торопцев все материалы автора
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