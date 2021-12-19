«Орландо» обыграл «Бруклин» и прервал серию из 7 поражений подряд
«Орландо» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:93.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Пэтти Миллс, набравший 23 очка.
В параллельных матчах «Бостон» выиграл у «Нью-Йорка», а «Голден Стэйт» уступил «Торонто».
НБА
Регулярный сезон
«Бостон» — «Нью-Йорк» — 114:107 (32:18, 30:29, 24:41, 28:19)
Б: Ричардсон (27), Тэйтум (25), Браун (23)
Н: Фурнье (32), Уокер (29), Рэндл (20)
19 декабря. Нью-Джерси. «Barclays Center».
«Бруклин» — «Орландо» — 93:100 (17:26, 27:24, 22:24, 27:26)
Б: Миллс (23), Дьюк (18 + 14 подборов), Гриффин (17)
О: Лопес (20 + 10 подборов), Харрис (17), Океке (15)
19 декабря. Бостон. «TD Garden».
«Торонто» — «Голден Стэйт» — 119:100 (31:18, 32:24, 33:27, 23:31)
Т: Ванвлит (27 + 12 передач), Барнс (21), Ачиува (17)
Г: Куминга (26), Ли (14), Пэйтон (13)
19 декабря. Торонто. «Scotiabank Arena».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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