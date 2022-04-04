Трипл-дабл Покусевски принес «Оклахоме» победу над «Финиксом»

«Оклахома» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Финикс» со счетом 117:96.

Самым результативным на паркете стал центровой «Тандер» Оливье Сарр, набравший 24 очка. Его партнер Алексей Покусевски набрал 17 очков, а также сделал 10 подборов и 12 передач.

После этого матча «Оклахома» с 23 победами занимает 14-е место в Западной конференции, «Финикс» с 62 победами лидирует на Западе.

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «Финикс» — 117:96 (20:27, 32:26, 32:22, 33:21)

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 113:92 (26:23, 22:33, 34:16, 31:20)

«Торонто» — «Майами» — 109:114 (34:28, 21:17, 23:34, 31:35)

«Хьюстон» — «Миннесота» — 132:139 (32:42, 36:38, 24:36, 40:23)

4 апреля