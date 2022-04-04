Трипл-дабл Хардена принес «Филадельфии» победу над «Кливлендом»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Кливленд» со счетом 112:108.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид, набравший 44 очка и сделавший 17 подборов. Его партнер защитник Джеймс Харден сделал трипл-дабл (21-10-10).

После этого матча «Филадельфия» с 48 победами занимает четвертое место в Восточной конференции, «Кливленд» с 43 победами — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Филадельфия» — 108:112

«Орландо» — «Нью-Йорк Никс» — 88:118

4 апреля