«Нью-Йорк» заполучил Деррика Роуза
19:57
Руководство «Нью-Йорка» договорилось с представителями «Детройта» о возвращении звездного разыгрывающего Деррика Роуза, сообщает сайт клуба.
В рамках обмена «Детройт» за Роуза получил защитника Денниса Смита и выбор во втором раунде драфта-2021.
В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Деррик Роуз в среднем набирал за «Пистонс» 14,2 очка и совершал 4,2 передачи.
Бывший MVP лиги ранее уже выступал под руководством нынешнего главного тренера «Никс» Тома Тибодо в «Чикаго» и «Миннесоте».
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