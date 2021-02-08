Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Нью-Йорк» заполучил Деррика Роуза

19:57
Теги:

Руководство «Нью-Йорка» договорилось с представителями «Детройта» о возвращении звездного разыгрывающего Деррика Роуза, сообщает сайт клуба.

В рамках обмена «Детройт» за Роуза получил защитника Денниса Смита и выбор во втором раунде драфта-2021.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Деррик Роуз в среднем набирал за «Пистонс» 14,2 очка и совершал 4,2 передачи.

Бывший MVP лиги ранее уже выступал под руководством нынешнего главного тренера «Никс» Тома Тибодо в «Чикаго» и «Миннесоте».

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир