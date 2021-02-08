«Нью-Йорк» заполучил Деррика Роуза

Руководство «Нью-Йорка» договорилось с представителями «Детройта» о возвращении звездного разыгрывающего Деррика Роуза, сообщает сайт клуба.

В рамках обмена «Детройт» за Роуза получил защитника Денниса Смита и выбор во втором раунде драфта-2021.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Деррик Роуз в среднем набирал за «Пистонс» 14,2 очка и совершал 4,2 передачи.

Бывший MVP лиги ранее уже выступал под руководством нынешнего главного тренера «Никс» Тома Тибодо в «Чикаго» и «Миннесоте».