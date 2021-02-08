Яннис Адетокунбо и Деарон Фокс стали игроками недели в НБА

НБА объявила лучших игроков 7-й игровой недели. Ими стали разыгрывающий «Сакраменто» Деарон Фокс и Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Фокс в среднем набирал 31 очко, 2,8 подборов и 8,8 результативных передач, а его команда выиграла все 4 игры на неделе. Адетокунбо собрал коллекцию из 24 очков, 10,3 подборов и 6,3 передачи в среднем, его клуб также выиграл все 4 игры недели.