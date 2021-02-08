«Финикс» победил «Бостон», Эйтон и Букер сделали «дабл-дабл»
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«Финикс» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:91. Девин Букер и Деандре Эйтон сделали «дабл-дабл».
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Бостон» — 100:91 (27:19, 25:30, 24:19, 24:23)
Ф: Бриджес (19), Букер (18+ 11 передач), К. Джонсон (17), Эйтон (16 + 11 подборов), Пол (15).
Б: Тэйтум (23), Уокер (14), Причард (12), Тайс (12), Тиг (10), Томпсон (6 + 12 подборов).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/
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