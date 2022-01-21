«Голден Стэйт» проиграл «Индиане» в овертайме, несмотря на 39 очков Карри
«Голден Стэйт» проиграл «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:121 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 39 очков.
«Индиана» выиграла второй матч подряд, вчера «Пэйсерс» победили «Лейкерс» (111:104).
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Индиана» — 117:121 (30:23, 33:32, 20:28, 27:27, 7:11)
Г: Карри (39), Луни (13 + 15 подборов), Томпсон (12)
И: Дуарте (27), Холидэй (16), Джексон (15)
21 января. Сан-Франциско. «Chase Center».
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