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Сегодня, 09:13

«Голден Стэйт» проиграл «Индиане» в овертайме, несмотря на 39 очков Карри

Иван Торопцев
Корреспондент

«Голден Стэйт» проиграл «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:121 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 39 очков.

«Индиана» выиграла второй матч подряд, вчера «Пэйсерс» победили «Лейкерс» (111:104).

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Индиана» — 117:121 (30:23, 33:32, 20:28, 27:27, 7:11)

Г: Карри (39), Луни (13 + 15 подборов), Томпсон (12)

И: Дуарте (27), Холидэй (16), Джексон (15)

21 января. Сан-Франциско. «Chase Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Индиана Пэйсерс
Стефен Карри
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