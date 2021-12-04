«Денвер» на выезде обыграл «Нью-Йорк»
«Денвер» выиграл у «Нью-Йорка» (113:99) в матче регулярного чемпионата НБА.
«Денвер» занимает седьмое место на Западе. «Нью-Йорк» идет 11-м на Востоке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Денвер» — 99:113 (25:30, 24:30, 22:32, 28:21)
4 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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