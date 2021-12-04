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«Денвер» на выезде обыграл «Нью-Йорк»

4 декабря, 23:30
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«Денвер» выиграл у «Нью-Йорка» (113:99) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Денвер» занимает седьмое место на Западе. «Нью-Йорк» идет 11-м на Востоке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Денвер» — 99:113 (25:30, 24:30, 22:32, 28:21)

4 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

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Евгений Петров все материалы автора
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