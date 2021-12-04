Леброн о ложноположительном тесте на коронавирус: «Я зол и расстроен»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своей реакции на ложноположительный тест на коронавирус.
«Я расстроен и зол. Я был вынужден сидеть дома и не мог ничего делать. Сегодня я впервые с прошлого воскресенья взял баскетбольный мяч в руки. До этого теста у меня был хороший ритм как в атаке, так и в защите. Очень жаль, что этот ритм был оборван. Надеюсь, в будущем все станет лучше. Мы все делали то, что нужно согласно протоколам безопасности НБА, но, к сожалению, иногда тест может оказаться ложноположительным, а тебя все равно отправят на карантин», — приводит ESPN слова Джеймса.
Из-за положительного теста на коронавирус Леброн Джеймс пропустил игру регулярного чемпионата против «Сакраменто» (117:92). Сегодня, 4 декабря 36-летний американец набрал 23 очка, а также сделал 11 подборов и отдал 6 ассистов в игре с «Клипперс» (115:119), которая стала для него первой после карантина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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