Леброн о ложноположительном тесте на коронавирус: «Я зол и расстроен»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своей реакции на ложноположительный тест на коронавирус.

«Я расстроен и зол. Я был вынужден сидеть дома и не мог ничего делать. Сегодня я впервые с прошлого воскресенья взял баскетбольный мяч в руки. До этого теста у меня был хороший ритм как в атаке, так и в защите. Очень жаль, что этот ритм был оборван. Надеюсь, в будущем все станет лучше. Мы все делали то, что нужно согласно протоколам безопасности НБА, но, к сожалению, иногда тест может оказаться ложноположительным, а тебя все равно отправят на карантин», — приводит ESPN слова Джеймса.

Из-за положительного теста на коронавирус Леброн Джеймс пропустил игру регулярного чемпионата против «Сакраменто» (117:92). Сегодня, 4 декабря 36-летний американец набрал 23 очка, а также сделал 11 подборов и отдал 6 ассистов в игре с «Клипперс» (115:119), которая стала для него первой после карантина.