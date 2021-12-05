«Чикаго» обыграл «Бруклин», «Милуоки» разгромил «Майами»
«Чикаго» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:107.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 31 очко.
В параллельной встрече «Милуоки» победил «Майами» — 124:102. Самым результативным игроком матча стал защитник «Хит» Макс Струс, у которого 25 очков.
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Чикаго» — 107:111 (34:28, 22:24, 26:27, 25:32)
Б: Дюрант (28 + 10 подборов), Олдридж (20), Харден (14 + 14 передач)
Ч: Лавин (31), Дерозан (29), Вучевич, Досунму (оба — 11)
5 декабря. Нью-Джерси. «Barclays Center».
«Милуоки» — «Майами» — 124:102 (34:23, 35:29, 36:24, 19:26)
Мил: Коннотон (23), Миддлтон (22), Портис (19 + 16 подборов)
Май: Струс (25), Мартин (16), Хирро (15)
5 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю