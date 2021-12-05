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«Чикаго» обыграл «Бруклин», «Милуоки» разгромил «Майами»

06:44
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«Чикаго» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 31 очко.

В параллельной встрече «Милуоки» победил «Майами» — 124:102. Самым результативным игроком матча стал защитник «Хит» Макс Струс, у которого 25 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Чикаго» — 107:111 (34:28, 22:24, 26:27, 25:32)

Б: Дюрант (28 + 10 подборов), Олдридж (20), Харден (14 + 14 передач)

Ч: Лавин (31), Дерозан (29), Вучевич, Досунму (оба — 11)

5 декабря. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Милуоки» — «Майами» — 124:102 (34:23, 35:29, 36:24, 19:26)

Мил: Коннотон (23), Миддлтон (22), Портис (19 + 16 подборов)

Май: Струс (25), Мартин (16), Хирро (15)

5 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».

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Иван Торопцев все материалы автора
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